نعرض لكم الان تفاصيل خبر جازبروم الروسية تدافع عن قرارها بتخفيض إمدادات الغاز إلى… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 17 يونيو 2022 11:05 صباحاً - سي إن بي سي _ دافعت شركة جازبروم الروسية العملاقة للطاقة يوم الخميس عن تخفيضات الغاز إلى أوروبا مع ارتفاع الأسعار وتصاعد التوترات بين روسيا والغرب بشأن أوكرانيا.

قال أليكسي ميللر، الرئيس التنفيذي لشركة جازبروم ، إن موسكو ستلتزم بقواعدها الخاصة بعد قطع إمدادات الغاز اليومية عن ألمانيا وإيطاليا.

وقال ميللر خلال حلقة نقاش في منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي: “منتجنا ، قواعدنا.. نحن لا نعمل وفقًا للقواعد التي لم نكتبها”.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، خفضت شركة جازبروم شحناتها من الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب نورد ستريم، بعد أن قالت شركة سيمنز الألمانية قد أخرت أعمال إصلاح وحدات الضغط في محطة الضغط في بورتوفايا.

وأبلغت شركة الطاقة الإيطالية العملاقة إيني عن مشكلات قائلة إنها ستتلقى 65% فقط من الغاز المطلوب اليوم الخميس من جازبروم .

وقالت جازبروم إن الصادرات إلى دول لا تنتمي إلى الاتحاد السوفيتي السابق تراجعت 28.9% بين الأول من يناير و 15 يونيو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

واستمرت أسعار الغاز في الارتفاع يوم الخميس، مدفوعة بانخفاض حاد في الإمدادات من روسيا، حيث وصل سعر الغاز الطبيعي في أوروبا إلى ما يقرب من 150 يورو (158 دولارًا) لكل ميجاواط / ساعة.

فقدت موسكو العديد من عملاء الغاز الأوروبيين بعد أن طالبت جميع الدول “غير الصديقة” بدفع ثمن الغاز الطبيعي الروسي بالروبل ردًا على وابل من العقوبات الغربية بسبب التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا.

وأوقفت بولندا وبلغاريا وفنلندا وهولندا استيراد الغاز الطبيعي الروسي لرفضها الدفع بالروبل.

كما توقف إطلاق خط أنابيب نورد ستريم 2 الذي كان من المقرر أن يضاعف شحنات الغاز الروسي إلى ألمانيا ردًا على حملة موسكو العسكرية في أوكرانيا.

وقال ميللر “نورد ستريم 2 يتعرض لضغوط ويمكن إمداد ألمانيا بالغاز حتى اليوم عبره، لكن لم يتم تشغيله لأنه غير معتمد”.

سارعت دول الاتحاد الأوروبي جاهدة لتقليل اعتمادها على الطاقة الروسية لكنها منقسمة بشأن فرض حظر على الغاز الطبيعي حيث تعتمد العديد من الدول الأعضاء بشكل كبير على إمدادات الطاقة في موسكو.