انت الان تتابع خبر سعر جرام الذهب عيار 21 يفاجئ الجميع .. حبة فوق وحبة تحت والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انخفض سعر جرام الذهاب عيار 21 خلال التعاملات المسائية، وذلك عكس الارتفاع الملحوظ للأسعار خلال فترة الصباح، فيما أكد الخبراء الاقتصاديين بأن سعر المعدن النفيس انخفض مساء اليوم بالرغم من ارتفاع سعر الفائدة أمس من البنك الفيدرالي الأمريكي.

انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 مساء اليوم:

حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 صباح اليوم، وسجل 1002 جنيه، فيما انخفض خلال تعاملات اليوم مساءا وسجل 999 جنيه للجرام، أما عن سعر الذهب عيار 24 فقد سجل مبلغ 1145 جنيه، وسجل عيار 18 مبلغ 856 جنيه للجرام مساء اليوم.

وكشف الخبير الاقتصادي، الدكتور محمد العرفي، بإن ارتفاع أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الصباحية، يعتبر تذبذب في الأسعار بسبب قرارات الفيدرالي، ولكن الأيام المقبلة ستشهد الكثير من الانخفاضات لسعر الجرام، نتيجة اتجاه الكثير من المستثمرين للبيع.