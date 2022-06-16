انت الان تتابع خبر أسعار الفضة اليوم تنخفض بشكل كبير .. اشتري أحلي هدية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انخفضت أسعار الفضة اليوم، الخميس الموافق 16 يونيو 2022، حيث وصل إلى مستوى 22 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى من عام 2022، وجاء ذلك بعد رفع الفيدرالي الأمريكي، سعر الفائدة المستهدف بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية أمس الأربعاء.

انخفاض أسعار الفضة اليوم الخميس:

كما انه مع بدء الأسبوع الحالي، فقد انخفضت أسعار الفضة إلى أدنى مستوى لها منذ حولي شهر، وبلغت الفضة أعلى مستوى لها عند 49.51 في أبريل عام 2011، كما انه من المتوقع تداول الفضة عند 21.46 دولار بنهاية الربع الحالي.

انخفاض أسعار الفضة اليوم الخميس:

كما انه مع بدء الأسبوع الحالي، فقد انخفضت أسعار الفضة إلى أدنى مستوى لها منذ حولي شهر، وبلغت الفضة أعلى مستوى لها عند 49.51 في أبريل عام 2011، كما انه من المتوقع تداول الفضة عند 21.46 دولار بنهاية الربع الحالي.

وفي سياق أخر، فقد أعلنت عدد من البنوك الخليجية، رفع أسعار الفائدة تزامنا مع قرار الفيدرالي الأمريكي بزيادة 75 نقطة، ليتوافق مع توقعات الأسواق، وتكون تلك البنوك على النحو التالي:

فقد أعلن البنك المركزي السعودي، رفع الفائدة بمقدار 0.5% من 1.25 إلى 1.75%، وقرر بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية إلى 2.25%.

كما قرر مصرف الإمارات العربية المركزي، رفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار 75 نقطة أساس، وقرر الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف عبر كافة التسهيلات الائتمانية.

بينما وافق مصرف البحرين المركزي تحركات الفيدرالي، برفع سعر الإيداع لودائع الليلة الواحدة 75 نقطة والتي تكون من 1.50% إلى 2.25%، ورفع سعر الفائدة على الودائع لفترة أربعة أسابيع من 2.50% إلى 3.25%.