محمود محي الدين: التحول الرقمي والتنمية المستدامة رهانا نجاح…

دبي - احمد فتحي في الخميس 16 يونيو 2022 10:08 مساءً - دينا مجدي _ قال محمود محي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أن منظمة الأمم المتحدة قامت بعدة قراءات، تبين من خلالها ضرورة خضوع الاستثمار للحوكمة، ليكن متماشيا مع المعايير البيئية وتحويل المخاطر والنقاط السلبية إلى عوامل قوة.

وأشار إلى أهمية التصدي للمخاطر قبل عام من ظهورها، لافتا أن ذلك يتم من خلال الالتفات إلى أجراس إنذار الفشل، ويظهر ذلك من خلال التكاليف والأرقام السلبية التي يتم رصدها.

وأضاف أن الشركة المتطورة عليها أن تكون محددة الأهداف تجاه المجتمع من دولة ومواطنين، لتساهم في مكافحة الفقر من ناحية، وتدعيم التنمية البيئية من ناحية أخرى، كما تحتاج إلى توفير أجور متماشية مع قرارات الحد الأدنى للأجور.

وأشاد محمود محي الدين ، خلال مداخلته عبر تطبيق زووم بإحدى جلسات المنتدى الاقتصادي الأول للمصري اليوم، أن التحول الرقمي والتنمية المستدامة هم جناحي نجاح الدول خلال الوقت الراهن.