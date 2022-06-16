انت الان تتابع خبر 5 أصناف عند 25 قرشاً منها الزهرة والبصل والبندورة.. أسعار الخضار والفواكه والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، الخميس، 2727 طناً، منها 2094 طن خضار 498 طن فواكه و135طنا من الورقيات، وفق نشرة السوق المركزي.

وحسب قائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد جاءت اسعار أبرز الأصناف كالتالي:

الباذنجان الأسود العجمي الذي يتراوح سعره بين 10إلى 20 قرشا.

والزهرة بين 15 إلى 25 قرشا.

والبصل الناشف بين 15إلى 25 قرشا.

والبطاطا بين 20 إلى 35قرشا.

والبندورة بين 10 إلى 25قرشا.

والجزر بين 30 إلى 40قرشا.

والخيار بين 15 إلى 30قرشا.

والكوسا بين 15إلى 25 قرشا.

والليمون بين 35 إلى 50 قرشا.

والموز البلدي بين 50 إلى 80 قرشا.

والبطيخ بين 15 إلى 25 قرشا.