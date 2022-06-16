هشام عرفات: يجب فصل الملكية عن التشغيل ودعم القطاع الخاص لسد…

دبي - احمد فتحي في الخميس 16 يونيو 2022 09:11 مساءً - دينا مجدي _ قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل الأسبق خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية بمنتدى المصري اليوم الاقتصادي الأول، تحت إشراف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، إن سعر برميل البترول، وطن القمح والدولار مقابل قيمة الجنيه المصري، هي العوامل الرئيسية لوضع ميزانية الدولة.

ولفت إلى ضرورة فصل الملكية عن الإدارة والتشغيل، بهدف إنجاز جميع الأعمال بشفافية، مشيرا إلى أهمية الاستعانة بالقطاع الخاص في التشغيل والصيانة والإدارة والتسويق.

وأكد عرفات أن الدولة تواصل فتح أبوابها أمام القطاع الخاص بهدف سد الفجوة التمويلية الناتجة عن الظروف الاقنصادية الراهنة.

وشدد على ضرورة التمدد لكافة المجالات والقطاعات مثل الزراعة والسياحة، موجها بعدم الاعتماد على النشاط العقاري فقط