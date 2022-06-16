انت الان تتابع خبر شهادات البنك الأهلي.. استثمر 500 جنيه بعائد خيالي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد أن قرر البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة 3% منذ بداية العام الحالي 2022 على مرتين، أصبح الإقبال على شراء شهادات البنك الأهلي المصري كبير للغاية، خاصة وأن أكبر بنك حكومي في مصر يقدم حزمة من شهادات الادخار والاستثمار التي تتنوع بين العملة المحلية أو العملة الأجنبية، وبأسعار فائدة وعائد كبير مناسب للجميع، وخلال الساعات الحالية طرح شهادة ادخار تبدأ من 500 جنيه.

تفاصيل شهادات البنك الأهلي

أعطى البنك الأهلي المصري العديد من التوجيهات والتبيهات لعملائه وفقًا للموقع الرسمي للبنك، وأكد التالي:

– تبرز شهادات البنك الأهلي التي يطلقها وتتميز جميع الشهادات اسمية.

– لا يجوز تداولها أو تظهيرها.

– لا يجوز تحويل قيمتها أو خصمها أو رهنها لغير البنك.

– يجوز الاقتراض بضمان هذه الشهادات.

– يمكن إصدار الشهادات على سبيل الهبة أو التبرع.

– فور علم البنك بوفاة صاحب الشهادات وكانت مجددة بعد تاريخ الوفاة فسيتم استردادها فورًا دون الحاجة إلى موافقة الورثة على الاسترداد.

شهادات البنك الأهلي المصري

شهادة الاستثمار (أ)

فئات تبدأ من 500 جنيه لمدة 10 سنوات بسعر عائد 9.5%.

شهادة الاستثمار (ب)

فئات تبدأ من 500 جنيه لمدة عام بسعر عائد 7.5% لمدة عام واحد.

شهادة استثمار (ب)

تبدأ من 500 جنيه لمدة عامين بسعر عائد 8%.