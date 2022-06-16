انت الان تتابع خبر سعر السكر في التموين 2022.. اعرف بقى بكام لشهر يونيو والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، سعر السكر في التموين لشهر يونيو 2022، الذي يصرف حاليا للمواطنين على البطاقات التموينية، وأكدت أنه لم يتضمن أية زيادة في الشهر الحالي، وما زال مستقرٌ من بداية العام الحالي، دون زيادة ضمن قائمة السلع التموينية.

سعر السكر في التموين المستهلك

وزارة التموين حددت سعر السكر في التموين بالنسبة للمستهلك حامل البطاقة التموينية، وأعلنت هامش ربح ربع جنيه للبقال في السلعة التموينية، ويحصل البقال السكر من مخزن الجملة بسعر 10.25 جنيه، ويباع المستهلك على بطاقة التموين بسعر 10.50 جنيه.

سعر السكر في التموين المستهلك

وزارة التموين حددت سعر السكر في التموين بالنسبة للمستهلك حامل البطاقة التموينية، وأعلنت هامش ربح ربع جنيه للبقال في السلعة التموينية، ويحصل البقال السكر من مخزن الجملة بسعر 10.25 جنيه، ويباع المستهلك على بطاقة التموين بسعر 10.50 جنيه.

حصة بطاقة التموين من السكر

وأكدت الوزارة أن حصة بطاقة التموين تختلف من أكياس السكر حَسَبَ عدد الأفراد المدرجين عليها والمستحقين للدعم التمويني.