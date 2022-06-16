مساعد وزير التموين: مصر الأولى عربيا وأفريقيا في جذب…

دبي - احمد فتحي في الخميس 16 يونيو 2022 07:08 مساءً - دينا مجدي _ قال الدكتور إبراهيم عشماوي ، مساعد أول وزير التموين للاستثمار، خلال كلمته بالمنتدى الاقتصادي الأول للمصري اليوم، أن إجمالي الناتج العالمي خلال 2021 بلغ 94 تريليون دولار.

وأوضح أن السوق الأمريكي احتل المرتبة الأولى مسجلة 23 تريليون دولار، تلتهل الصين بحوالي 16 تريليون دولار.

ولفت مساعد وزير التموين إلى توجه العالم نحو نظام اقتصادي وديموغرافي مختلف نحو الايجابية خلال الثلاث سنوات القادمة.

وأضاف أن السوق المصري يعد من أكبر الأسواق في المنطقة العربية، واحتلت المرتبة الأولى في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بقيمة تقارب 6 مليارات دولار خلال العام الماضي، بينما جاء إجمالي الاستثمارات العالمية 1.2 تريليون دولار.

وأكد أنه على الرغم من قلة إجمالي الاستثمارت في مصر، إلا أنها تحافظ على المركز الأول على الصعيد الأفريقي، وترتيب 36 عالميا.

ونوه عشماوي إلى تحقيق الناتج المحلي المصري 396 مليار دولار في 2021، حيث ساهم قطاع التجارة بحوالي 31%، وهو يعد أكبر القطاعات إسهاما، ويتضمن القطاع تجارة الجملة والتجزئة وسلاسل الإنتاج والنشاط اللوجيستي.

وأشاد بقدرة قطاع التجارة على اجتذاب العمالة بقوة، ليبلغ عدد العاملين به 10 ملايين مصري من اجمالي 30 مليون يقوم بإدارة العمل في مصر، أي تلت العمالة تعمل بقطاع التجارة.