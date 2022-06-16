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نعرض لكم الان تفاصيل خبر طلبات إعانة البطالة الأمريكية تتراجع إلى 229 ألف من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 16 يونيو 2022 07:08 مساءً - سي ان بي سي _ تراجعت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع لتصل إلى مستوى 229 ألف طلب من 232 ألف طلب في الأسبوع الماضي.
هذا وكانت التوقعات تشير إلى تراجع بمقدار أكبر، إذ توقع المحللون أن يصل حجم طلبات إعانة البطالة هذا الأسبوع إلى 215 ألف طلب.
وتم تعديل مستويات الأسبوع الماضي بالرفع، إذ كانت تشير إلى 229 ألف طلب، وهو أعلى مستوى منذ يناير كانون الثاني من العام الحالي.
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