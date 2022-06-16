مال وأعمال

طلبات إعانة البطالة الأمريكية تتراجع إلى 229 ألف

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

نعرض لكم الان تفاصيل خبر طلبات إعانة البطالة الأمريكية تتراجع إلى 229 ألف من قسم مال واعمال

CairoBank

دبي - احمد فتحي في الخميس 16 يونيو 2022 07:08 مساءً - سي ان بي سي _ تراجعت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع لتصل إلى مستوى 229 ألف طلب من 232 ألف طلب في الأسبوع الماضي.

predco_adv_2021

هذا وكانت التوقعات تشير إلى تراجع بمقدار أكبر، إذ توقع المحللون أن يصل حجم طلبات إعانة البطالة هذا الأسبوع إلى 215 ألف طلب.

Edita2021

وتم تعديل مستويات الأسبوع الماضي بالرفع، إذ كانت تشير إلى 229 ألف طلب، وهو أعلى مستوى منذ يناير كانون الثاني من العام الحالي.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طلبات إعانة البطالة الأمريكية تتراجع إلى 229 ألف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا