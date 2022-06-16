- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
نعرض لكم الان تفاصيل خبر ماكدونالدز تدفع 1.25 مليار يورو لتسوية قضية احتيال ضريبي في… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 16 يونيو 2022 06:11 مساءً - وكالات _ أكدت محكمة في باريس اليوم الخميس، أن سلسلة ماكدونالدز للوجبات السريعة ستدفع 1.25 مليار يورو للدولة الفرنسية، لتسوية قضية احتيال ضريبي.
ومن شأن التسوية أن تضع نهاية لتحقيقات مستمرة منذ 2016، ويشتبه الادعاء العام الفرنسي، أن ماكدونالدز خفضت بشكل متعمّد أرباحها في فرنسا، من خلال رسوم الترخيص لشركتها الأم في لوكسمبورج.
وبدأ الإدعاء تحقيقات أولية في الأمر، بعدما أقام ممثلون نقابيون دعوى قضائية ضد الشركة بتهمة التهرب الضريبي المنظم في 2016، وفقا لتقارير في ذلك الوقت، فإنه كان يشتبه في أن الشركة احتالت على الدولة بقيمة 75 مليون يورو سنويا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ماكدونالدز تدفع 1.25 مليار يورو لتسوية قضية احتيال ضريبي في… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.