انت الان تتابع خبر أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس – الفراخ نزلت تاني والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس انخفضت في الأسواق المصرية, وذلك وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

من جانبه يقدم موقع “دوت الخليج ” أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس والتي هي كما يلي :

1- سعر كيلو الدواجن البيضاء اليوم ، بلغ سعر الكيلو 42.13 جنيه، بتراجع 99 قرشًا..- سعر كيلو الدواجن البلدي ، بلغ سعر الكيلو 51.08 جنيه بتراجع 39 قرشًا

3- سعر كيلو الدواجن البيضاء المجمدة، بلغ سعر الكيلو 46.64 جنيه، بزيادة 2.14 جنيه.

أما عن أسعار البيض اليوم الخميس فهي كما يلي :

1- كرتونة البيض الأبيض “30 بيضة”: 54.38 جنيه، بزيادة 16 قرشًا.

2- كرتونة البيض الأحمر “30 بيضة”: 56.62 جنيه، بزيادة 27 قرشًا.

3- كرتونة البيض البلدي “30 بيضة”: 64.02 جنيه، بتراجع 23 قرشًا.