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رياض - احمد صلاح - أسعار الدولار اليوم .. استعر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الخميس 16يونيو 2022، في كثير من شركات الصرافة والبنوك وسط هدوء الطلب.

أسعار الدولار اليوم الخميس في مختلف البنوك:

1- سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصرى 18.71 جنيه للشراء، و18.77 جنيه للبيع.- سجل سعر الدولار اليوم في البنك التجارى الدولى 18.73 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع

3- سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 18.73 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

4- سجل سعر الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي: 18.69 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.

5- سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر 18.71 جنيه للشراء، و18.77 جنيه للبيع.

6- سجل سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبى الإسلامى 18.74 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.

7- سجل سعر الدولار اليوم فى بنك قناة السويس18.69 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.