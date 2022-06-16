الرئيس السيسي: مصر أنفقت 500 مليار دولار على تجهيز البنية…

دبي - احمد فتحي في الخميس 16 يونيو 2022 05:05 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إن أزمتي كورونا والحرب الأوكرانية أبرزت تحديات عدة يمكن للدول الإفريقية الاستفادة منها، ولكن البنية الأساسية للقارة غير جاهزة لتلبية تلك التطلعات.

وأضاف الرئيس، خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية لأفريكسيم بنك ، أن مصر احتاجت بين 400 إلى 500 مليار دولار خلال 7 سنوات الماضية، لإيجاد بنية أساسية مناسبة من طرق وسكك حديدية وكهرباء وغيرها حتى تتمكن من الانطلاق للأفضل.

وأوضح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، أن تلك الاحتياجات تخص فقط نحو 10% إلى 12% من مساحة الدولة البالغة نحو مليون كيلو متر مربع.

ولفت إلى أن الاحتياجات التمويلية لتهيئة البنية الأساسية للقارة الإفريقية ضخمة، ويجب التفكير جديا في تقدير قيمتها ومعرفة كيفية الحصول عليها بتكلفة مناسبة، للانتقال من الرغبة في تغيير الواقع إلى وضع رؤية واضحة لتحقيق ذلك.