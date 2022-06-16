مساعد وزير التموين يتوقع ارتفاع تكلفة رغيف الخبز المدعم إلى…

دبي - احمد فتحي في الخميس 16 يونيو 2022 03:11 مساءً - دينا مجدي _ قال إبراهيم عشماوي ، مساعد أول وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ، إن الدولة المصرية ممثلة في وزارة التموين تتحمل عن المواطن تكلفة مرتفعة لتقديمها للسلع العذائية الأساسية بسعرها القائم وسط ارتفاع عالمي في السلع الأساسية واضطراب سلاسل التوريد عالميا، وارتفاع الأسعار محليا.

وأوضح عشماوي، خلال كلمته بالمنتدى الاقتصادي الأول لجريدة المصري اليوم، تحت عنوان الاستثمار المؤثر وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية، أن رغيف الخبز الذي يحصل عليه الفرد من خلال الدعم التمويني، تكلفته الإنتاجية تصل إلى 75 قرش.

أضاف أن الدولة تتحمل 70 قرش للرغيف الواحد ليقدم للمواطن بقيمة 5 قروش، وعقب الزيادة السعرية التي شهدتها دول العالم وارتفاع سعر القمح، متوقع ارتفاع تكلفة الرغيف الواحد إلى جنيه، رغم استمرار الوزارة في تقديم الرغيف بسعر 5 قروش.

وأكد أن وزارة التموين تنتج حوالي 375 مليون رغيف يوميا، من خلال 30 ألف مخبز، مضيفا ان متوسط انفاق الفرد على الغذاء ٦650 جنيه وفق لأخر إحصائية.