نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير المالية يؤكد ضرورة الانفتاح على التجارب العالمية في… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 16 يونيو 2022 03:11 مساءً - استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية ، نتائج اجتماع الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك ، مع لى جونج هو، نائب رئيس الجمارك بكوريا الجنوبية، موجهًا بالاستمرار فى الانفتاح على التجارب العالمية، وتعميق التعاون مع الدول الأعضاء بمنظمة الجمارك العالمية؛ من أجل استدامة تطوير وميكنة المنظومة الجمركية وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.

وأشار إلى ضرورة الاستفادة من الخبرات الكورية في التوظيف الأمثل للذكاء الاصطناعي؛ على نحو يُساعد في تعزيز الحوكمة، وتبسيط الإجراءات، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتحفيز الاستثمار.

وجدد وزير المالية تأكيده على أننا نستهدف تحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة، تُسهم فى تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافى المتفرد، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، بالاعتماد على المنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة»، وتطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» ، على نحو يتسق مع جهود زيادة قدراتنا الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.

رئيس مصلحة الجمارك: تطبيق أفضل الممارسات الدولية للفحص بالأشعة

قال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إننا حريصون على الاستفادة من التجربة الجمركية لكوريا الجنوبية، بما فيها من مشاريع متطورة فى مجال الذكاء الاصطناعي، على نحو يدعم جهود التوسع فى الحلول التكنولوجية، ونظام الفاعل الاقتصادي المعتمد «القائمة البيضاء»؛ لتقليص زمن الإفراج الجمركي وخفض تكاليف الاستيراد والتصدير.

ولفت إلى أننا نستهدف تطبيق أفضل الممارسات الدولية بمنظومة الفحص بالأشعة الحديثة، وتعزيز أوجه التعاون الثنائي فى تدريب الكوادر البشرية، وتبادل الخبرات، فى إدارة المخاطر، والتخلص من الرواكد والمهمل.

وأبدى لى جونج هو، نائب رئيس الجمارك بكوريا الجنوبية، استعداده لتوفير الدعم الفني، والتقنيات الحديثة، ومعدات التدريب على الواقع الافتراضي للجمارك المصرية.

وأشاد بعملية تحديث وتطوير وميكنة المنظومة الجمركية المصرية، وأهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات الفنية والإدارية بين البلدين، على نحو يسهم فى تهيئة المناخ الملائم لتسهيل حركة التجارة، ودعم العلاقات الاقتصادية، وحماية المجتمع من الممارسات التجارية غير السليمة عن طريق تبادل المعلومات حول الرسائل الجمركية المتبادلة، والحد من المخالفات الجمركية.

وأثنى هونج جين ووك، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، بإمكانات مصر، والضمانات والحوافز، والتيسيرات الجمركية، التى تقدمها الدولة للشركات والمستثمرين الكوريين، موجهًا الشكر للدكتور محمد معيط وزير المالية لدعمه الكبير والمتواصل مع مجتمع الأعمال الكوري.

وأكد رغبة الجانب الكوري فى زيادة الاستثمارات بمصر؛ باعتبارها من أفضل الوجهات الاستثمارية لكوريا الجنوبية في أفريقيا.

حضر اللقاء أحمد أبو الحسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك، ووليد حسين مدير عام المكتب الفنى لرئيس المصلحة، وعاطف إبراهيم مستشار رئيس المصلحة، وافتخار خلف مدير إدارة الترجمة.