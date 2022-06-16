محافظ البنك المركزي المصري: الاقتصاد المصري قادر على تجاوز الأزمة

دبي - احمد فتحي في الخميس 16 يونيو 2022 03:11 مساءً - أمنية إبراهيم _ أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري المصري ، قدرة الاقتصاد المصري على عبور وتجاوز الأزمة الاقتصادية الراهنة، بدعم من مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي وانتهاج سياسات رشيدة.

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وقال عامر: ” لا يمكن إنكار تأثر مصر بالأزمة والأحداث العالمية المتلاحقة وتداعياتها، فهي ليس بمعزل عن ذلك”.

وأضاف في الكلمة الافتتاحية للاجتماعات السنوية لأفريكسيم بنك اليوم الخميس، أن البنك المركزي المصري استطاع بالعمل والتنسيق مع الحكومة المصرية والبنوك مواجهة الأزمة الوبائية الاستثنائية من خلال اتخاذ تدابير غير مسبوقة.

وأكد محافظ المركزي، أن التركيز كان على ضخ سيولة ضخمة في الاقتصاد المصري سواء للأفراد أو الشركات وخاصة القطاع الخاص، للمساعدة في الحفاظ على العمالة وفرص العمل في ظل تلك الظروف الاستثنائية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية نجحت بالفعل في تجاوز تلك الأزمة بفضل مكتسبات الإصلاح الاقتصادي.

وينظم الاجتماعات السنوية لبنك التصدير والاستيراد الإفريقي Afreximbank، البنك المركزي المصري المصري بالتعاون مع أفريكسيم بنك في العاصمة الإدارية الجديدة، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحضور محافظي البنوك المركزية ورؤساء الحكومات والوزراء الأفارقة، وممثلي عدد من المنظمات الدولية والإقليمية.