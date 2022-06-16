جامع تفتتح الجناح المصري المشارك بفعاليات منتدى سانت بطرسبرج…

دبي - احمد فتحي في الخميس 16 يونيو 2022 03:11 مساءً - افتتحت نيفين جامع ، وزيرة التجارة والصناعة ، الجناح المصري المشارك بفعاليات منتدى سانت بطرسبرج الدولي، لتشارك مصر كضيف شرف المنتدى والمنعقد خلال الفترة من 15الى 18 يونيو الجاري، وذلك بالإنابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وشارك في مراسم الافتتاح دينيس مانتروف وزير الصناعة والتجارة الروسى، والسفير نزيه النجارى سفير مصر بموسكو، والوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجارى والمفوض العام للجناح المصرى، وحاتم العشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسى، والوزير مفوض تجارى ياسر مصطفى رئيس المكتب التجارى المصرى بموسكو، إلى جانب كل من أنطــون كوبيـاكـوف رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى والكسندر بـيجلـوف عمدة مدينة سان بطرسبرج .

وقالت الوزيرة إن مصر كضيف شرف المنتدى في دورته الخامسة والعشرين، تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على المشاركة السنوية بأعمال وفعاليات المنتدى منذ انطلاقه عام 1997، كما تأتى مصاحبة للاحتفال باليوبيل الفضى للمنتدى.

الجناح يعكس الهوية الحضارية والثقافية لمصر.. ويستضيف جلسات حوارية لاستعراض المقومات الاقتصادية والسياحية المصرية

وأشارت جامع إلى أن الجناح المصري تم تصميمه بما يعكس الهوية الحضارية والثقافية المصرية، كما سيستضيف الجناح فعاليات وجلسات حوارية هامة بين القطاع الخاص، تعكس المقومات الاقتصادية لمصر وتسلط الضوء على مقومات قطاع السياحة المصري ، ومجال التعليم ، فضلاً عن استعراض الفرص المتاحة فى اطار المنطقة الصناعية الروسية في مصر .