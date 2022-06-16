انت الان تتابع خبر بنوك خليجية رفعت أسعار الفائدة بعد قرار الفيدرالي .. تعرفوا عليها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت عدد من البنوك الخليجية، رفع أسعار الفائدة تزامنا مع قرار الفيدرالي الأمريكي بزيادة 75 نقطة، ليتوافق مع توقعات الأسواق، وتكون تلك البنوك على النحو التالي:

بنوك خليجية تعلن رفع أسعار الفائدة:

أعلن البنك المركزي السعودي، رفع الفائدة بمقدار 0.5% من 1.25 إلى 1.75%.

فيما قرر بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية إلى 2.25%.

كما قرر مصرف الإمارات العربية المركزي، رفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار 75 نقطة أساس، وقرر الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف عبر كافة التسهيلات الائتمانية.

بينما وافق مصرف البحرين المركزي تحركات الفيدرالي، برفع سعر الإيداع لودائع الليلة الواحدة 75 نقطة والتي تكون من 1.50% إلى 2.25%، ورفع سعر الفائدة على الودائع لفترة أربعة أسابيع من 2.50% إلى 3.25%.

وأيضا تم رفع سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 3.00% إلى 3.75%، فيما قرر مصرف قطر المركزي، رفع سعر فائدة المصرف للإيداع بمقدار 75 نقطة أساس ليصبح 2.25%.