انت الان تتابع خبر أسعار اللحوم اليوم في مصر.. شوف هتبقى بكام أيام العيد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يترقب الآلاف من المصريين خلال الساعات الحالية، أسعار اللحوم اليوم، حيث تباين سعرها الخميس 16 يونيو 2022، مع اقتراب موسم الأضاحي، وعيد الأضحى المبارك، ولأن أسعار اللحوم الحمراء يتابعها الكثيرين خاصة قبيل عيد الأضحى المبارك، أصبح الكثيرين يتساءلون عن سعرها الأيام المقبلة، وأيام العيد، لتوضح شعبة اللحوم أنه محتمل تراجع الأسعار خلال أيام عيد الأضحى.

أسعار اللحوم اليوم

“دوت الخليج ”، يستعرض في السطور التالية، أسعار اللحوم الحمراء الخميس 16-6-2022.

أسعار اللحوم الحمراء

سعر الكندوز ما بين 155 حتى 170 جنيها.

سعر كيلو اللحوم البلدي من 140 إلى 170 جنيهًا

سجل كيلو اللحم الكندوز الكبير 152.14 جنيه

سعر كيلو الكبدة الضأن 140 جنيها.

سعر كيلو الضأن بين 160 و 180 جنيها.

سعر كيلو اللحم الجملي ما بين 110 إلى 140 جنيهًا.

سعر كيلو الكبدة البقري 140 جنيهًا

سعر كيلو البيتلو ما بين 160 إلى 180 جنيهًا.

سعر كيلو اللحم الضاني بعظم: 147.5 جنيه.

سعر كيلو اللحم البتلو بعظم: 143 جنيهًا

سعر كيلو اللحم المفروم العادي ما بين 130إلى 180 جنيها

سعر كيلو الكبدة ما بين 150 إلى 180 جنيها.

سعر كيلو اللحم الكندوز الصغير: 164.05 جنيه

سعر كيلو كباب الحلة من 145 إلى 165 جنيها.