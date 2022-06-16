انت الان تتابع خبر سعر السمك البلطي اليوم الخميس في العالي.. الجمبري ارتفع 10 جنيهات والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفع سعر السمك البلطي اليوم الخميس 16 يونيو 2022، بشكل ملحوظ في سوق الجملة بالعبور، حيث وصل سعر البلطي إلى مستوى قياسي لم يصل له منذ أشهر، وذلك بعد زيادة أسعار الأسماك بجميع أصنافها خلال الساعات الحالية، في ظل بحث الكثير من المواطنين عن أسعار الأسماك اليوم.

سعر السمك البلطي اليوم

“دوت الخليج ”، يستعرض في السطور التالية، سعر السمك البلطي اليوم، وغالبية الأصناف الشعبية في الأسواق للمستهلك:

أسعار الأسماك في سوق العبور

سجل سعر كيلو السمك البلطي جنيهين، ليتراوح بين 31 و35 جنيها بزيادة جنيهين

واستقر سعر كيلو المكرونة السويسي، ليتراوح بين 55 و75 جنيها.

سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات بين 75 و155 جنيها، بزيادة 10 جنيهات

سعر كيلو البوري ليتراوح بين 60 و78 جنيها.

سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 و160 جنيها.

سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 120 جنيها و200 جنيه