انت الان تتابع خبر أسعار الخضار والفاكهة اليوم الخميس بالأسواق.. شوفي هتقدري تخزّني وألا لأ والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار الخضار والفاكهة اليوم الخميس الموافق 16 يونيو 2022، استقرار كبير، وتباين مستمر منذ بداية شهر يونيو الحالي، ورغم زيادة إقبال المواطنين على الأسواق في نهاية الأسبوع، إلا أن الأسعار مستقرة بشكل كبير، ولعل السبب الرئيسي وراء عدم قفزة أسعار الخضار والفاكهة رغم انتعاشة حركة البيع والشراء، يعود إلى ارتفاع درجات الحرارة ورغبة التجار في بيع منتجاتهم قبل تلفها وتأثير الطقس عليها.

“دوت الخليج ”، يستعرض في السطور التالية، أسعار الخضار والفواكه اليوم:

أسعار الخضار اليوم

– كيلو الفاصوليا الخضراء بـ 15 جنيهًا.

– كيلو البطاطس ما بين 4 و 6 جنيهات.

– كيلو البصل الأحمر بـ 5 جنيهات.

– كيلو الليمون الأصفر بـ40 جنيهًا.

– كيلو الطماطم من 5 لـ 8 جنيهات.

– كيلو البامية بـ 30 جنيهًا

– كيلو ورق العنب البناتي بـ 25 جنيهًا.

– كيلو الكوسة بـ7 جنيهات.

– كيلو الفلفل الأخضر البلدي بـ 8 جنيهات.

– كيلو الباذنجان الرومي بـ 7 جنيهات.

– كيلو الثوم البلدي الأحمر بـ 20 جنيهًا.

– كيلو الفلفل الأحمر بـ10 جنيهات.

– كيلو الفلفل الألوان بـ30 جنيهًا.

– كيلو الجزر السكري بـ8 جنيهات.

– كيلو القلقاس بـ 10 جنيهات.

– كيلو الخيار البلدي بـ 8 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم

– كيلو الكنتالوب بـ 10 جنيهات.

– كيلو الموز البلدي بـ 17 جنيهًا.

– كيلو البرتقال البلدي بـ 8 جنيهات.

– كيلو الأناناس بـ 8 جنيهات.

– كيلو العنب الأحمر بـ 15 جنيهًا.

– كيلو البرقوق بـ 30 جنيهًا للكيلو.

– كيلو المشمش بـ 20 جنيهًا.

– كيلو البطيخ الجيزاوي بـ 6 جنيهات.

– كيلو الخوخ السكري بـ15 جنيهًا.

– كيلو التفاح البلدي بـ 15 جنيهًا.

– كيلو التفاح الأصفر اللبناني بـ 30 جنيهًا.