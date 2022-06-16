مال وأعمال

اليابان تسجل عجزا تجاريا بقيمة 17.7 مليار دولار مايو الماضي

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

نعرض لكم الان تفاصيل خبر اليابان تسجل عجزا تجاريا بقيمة 17.7 مليار دولار مايو الماضي من قسم مال واعمال

CairoBank

دبي - احمد فتحي في الخميس 16 يونيو 2022 02:05 مساءً - كشفت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية الصادرة ، صباح اليوم الخميس، أن اليابان سجلت عجزًا تجاريًا، بحوالي 2.385 تريليون ين 74. 17 مليار دولار، مايو الماضي.

predco_adv_2021

وتوقع محللون عجزًا بحوالي 023. 2 تريليون ين بعد تسجيل عجز بقيمة 8. 842 مليار ين، وفقًا للبيانات المعدلة شهر مايو الماضي.

Edita2021

وارتفعت صادرات اليابان مايو الماضي بنسبة 15.8%، بالوقت الذي توقع به المحللون زيادتها بنسبة 16.4% وذلك بعد زيادتها بنسبة 12.5 % أبريل الماضي.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليابان تسجل عجزا تجاريا بقيمة 17.7 مليار دولار مايو الماضي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا