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نعرض لكم الان تفاصيل خبر اليابان تسجل عجزا تجاريا بقيمة 17.7 مليار دولار مايو الماضي من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 16 يونيو 2022 02:05 مساءً - كشفت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية الصادرة ، صباح اليوم الخميس، أن اليابان سجلت عجزًا تجاريًا، بحوالي 2.385 تريليون ين 74. 17 مليار دولار، مايو الماضي.
وتوقع محللون عجزًا بحوالي 023. 2 تريليون ين بعد تسجيل عجز بقيمة 8. 842 مليار ين، وفقًا للبيانات المعدلة شهر مايو الماضي.
وارتفعت صادرات اليابان مايو الماضي بنسبة 15.8%، بالوقت الذي توقع به المحللون زيادتها بنسبة 16.4% وذلك بعد زيادتها بنسبة 12.5 % أبريل الماضي.
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