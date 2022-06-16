نعرض لكم الان تفاصيل خبر أبوظبي تبرم شراكة مع سانوفي الفرنسية في 4 مجالات للرعاية… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 16 يونيو 2022 02:05 مساءً - العربية نت _ وقعت دائرة الصحة في أبوظبي إعلانا للتعاون مع شركة سانوفي الفرنسية في أربعة مجالات استراتيجية للرعاية الصحية. وتشمل الأنشطة الرئيسية في الاتفاق، التعاون في إطلاق مشروع للأبحاث السريرية وبروتوكول خاص بتوظيف المرضى، حسبما أفادت “”. وفي مجال أمراض الدم والأورام، اتفقت “صحة أبوظبي” و”سانوفي”، على السعي لتأسيس مشروعات لجمع البيانات وأبحاث السكان لسرطان الثدي في المراحل المتأخرة وسرطان واضطرابات الدم. وسيتعاون الطرفان لتأسيس مشروع فحص السكان من الفئات المهددة بشدة لدعم رصد أمراض التمثيل الغذائي النادرة باستخدام أدوات الذكاء الصناعي. وسيشهد التعاون إطلاق أكاديمية لسلاسل الإمداد ومبادرة تهدف إلى توفير وتطوير المعرفة المرتبطة بسلاسل إمداد اللقاحات.

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