النفط يهبط أكثر من 2% مع رفع مجلس الفيدرالي الأمريكي معدلات…

دبي - احمد فتحي في الخميس 16 يونيو 2022 12:11 مساءً - – هبطت أسعار النفط بأكثر من ثلاثة دولارات يوم الأربعاء وسط قلق الأسواق حيال هبوط في الطلب بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي معدلات الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أغسطس جلسة التداول منخفضة 2.7 دولار، أو 2.2%، لتسجل عند التسوية 118.51 دولار للبرميل بعد أن هبطت أثناء الجلسة إلى 117.75 دولار.

وانخفضت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم يوليو 3.62 دولار، أو 3.04%، لتبلغ عند التسوية 115.31 دولار للبرميل بعد أن هوت في أثناء الجلسة إلى 114.60 دولار.

وأرسلت أكبر زيادة في أسعار الفائدة الأمريكية منذ عام 1994 الدولار أيضا إلى مستويات مرتفعة ليصعد مؤشره لأعلى مستوى منذ عام 2002 .

ومن شأن صعود العملة الخضراء أن يجعل النفط المسعر بالدولار أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى وهو ما يقلص الطلب.

ومن ناحية أخرى، أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء أن إنتاج النفط الأمريكي، الذي ظل راكدا إلى حد كبير على مدار الأشهر القليلة الماضية، ارتفع بمقدار 100 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي إلى 12 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2020.

وأظهرت البيانات أيضا زيادة في مخزونات الخام ونواتج التقطير الأمريكية في حين سجل مخزون البنزين انخفاضا مفاجئا مع انطلاق الموسم الصيفي لقيادة السيارات.

ومما يزيد من مخاوف الطلب، موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا في الصين تغذي مخاوف بشأن مرحلة جديدة من الإغلاقات.