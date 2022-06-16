انت الان تتابع خبر أسعار مواد البناء اليوم الخميس.. مفاجأة الحديد يتراجع 2400 جنيه والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -

سجلت أسعار مواد البناء اليوم الخميس 16 يونيو 2022 تباين كبير واستقرار في العديد من الأنواع، أهمها الخشب والألومنيوم والأسمنت، فيما تراجع سعر الحديد بشكل كبير، مقارنة بـ 60 يومًا مضت، تزامنًا مع بحث المواطنين عن أسعار مواد البناء بجميع مشتقاتها، واهتمامهم بمتابعتها بشكل كبير.

“دوت الخليج ”، يستعرض في السطور التالية، أسعار مواد البناء اليوم الخميس 16 يونيو 2022، أهمها أسعار الحديد والأسمنت

أسعار الحديد تتراجع 2400 جنيه

ومع بداية تعاملات اليوم، ومقارنة بـ 60 يومًا مضت، وتحديدًا منذ 16 أبريل الماضي، شهدت أسعار الحديد انخفاضًا كبيرًا في الطن، حيث تراجع عن شهرين مضت بـ 2400 جنيه، وهناك توقعات بانخفاضه مجددًا.

أسعار الحديد اليوم

سعر الحديد الاستثماري للطن: 17880 جنيهًا.

سعر حديد عز للطن: 18279 جنيهًا.

أسعار الأسمنت اليوم

سعر الأسمنت الرمادي للطن: 1285 جنيهًا، بتراجع 78 جنيهًا.

أسعار الألومنيوم

– سعر الألومنيوم الخام نحو 57000 جنيه للطن.

– سعر الألومنيوم الخام من نوع فلات بارد نحو 49000 جنيه للطن.

أسعار الخشب اليوم

الخشب الزان للطن: 13966 جنيهًا

الخشب الأبيض للطن: 8216 جنيهًا.

أسعار الطوب اليوم

طوب أحمر طفلي مثقب مقاس 25×12×13سم ألف طوبة بـ2000 جنيه.

طوب أحمر طفلي مثقب مقاس 24×11×6 سم ألف طوب بـ800 جنيه.