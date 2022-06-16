انت الان تتابع خبر ارتفاع سعر كرتونة البيض اليوم الخميس.. خراب مستعجل على الزبون والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يستعرض “دوت الخليج ” سعر كرتونة البيض اليوم الخميس 16 يونيو 2022 بالأسواق والمزرعة، في إطار ما يقدمه الموقع لقرائه، ويوفر لهم بشكل يومي وكل صباح، أسعار العديد من السلع والمنتجات، ومن بينها سعر البيض، الذي يحظ باهتمام كبير من مختلف شرائح المجتمع، لما له من أهمية كبيرة وفوائد صحية.

سعر كرتونة البيض اليوم

“دوت الخليج ”، يستعرض في السطور التالية، سعر البيض اليوم 16\6\2022:

سعر كرتونة البيض الأبيض

سعر طبق البيض الأبيض الكبير بالمزرعة 53 جنيهًا، وللمستهلك بـ 57 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الأحمر

سعر طبق البيض الأحمر وصل إلى 55 جنيهًا بالمزرعة وللمستهلك 58 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض البلدي

سعر طبق البيض البلدي في المزرعة لحوالي 58 جنيهًا ووصل للمستهلك من 61 جنيهًا