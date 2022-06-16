بالفيديو.. بورصة الدواجن اليوم الخميس في مصر.. “إلحق خزّن ده الكيلو تراجع 5 جنيهات”

انت الان تتابع خبر بورصة الدواجن اليوم الخميس في مصر.. “إلحق خزّن ده الكيلو تراجع 5 جنيهات” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تراجعت بورصة الدواجن اليوم الخميس 16-6-2022، بشكل ملحوظ، بقيمة 5 جنيهات فى المزارع، وسط حالة ترقب كبيرة من جانب الكثيرين، متخيلين رفع الأسعار على حلفية رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأمريكي، إلا أنها عادت في التراجع، ليتراجع سعر الكيلو من 40 إلى 35 جنيها خلال التداولات اليوم، ويصل سعر الكيلو للمستهلك حوالى 40 جنيها ويختلف سعر الكيلو من منطقة إلى أخرى.

بورصة الدواجن اليوم

“دوت الخليج ”، يستعرض في السطور التالية، ببورصة الدواجن اليوم الخميس 16 يونيو 2022

أسعار الدواجن اليوم الخميس

سعر كيلو الأبيض 35 جنيها للكيلو بالمزرعة وللمستهلك 40 جنيهًا.

سعر كيلو الدواجن البلدي 43 جنيهًا في المزرعة وللمستهلك 48 جنيهًا.

سعر الساسو في المزرعة 41 جنيها للكيلو

كتكوت أبيض يسجل سعر 5.45 جنيها إلى 6 جنيهات في المزرعة

أمهات بيضاء 30 جنيهات في المزرعة