انت الان تتابع خبر سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. صدمة للحجاج والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفع سعر الريال السعودي اليوم، أمام الجنيه المصري، الخميس 16 يونيو 2022، في ظل توابع قرار الفيدرالي الأمريكي، برفع أسعار الفائدة 0.75%، حيث تحرك الريال السعودي، ووصل إلى 5 جنيهات في العديد من البنوك المصرية، في صدمة جديدة للمواطنين المصريين، خاصة في ظل اقتراب موسم الحج واضطرار الكثير من الحجاج لتغيير العملة.

“دوت الخليج ”، يستعرض في السطور التالية، سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 16 يونيو 2022.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

البنك المركزي المصري

سجل نحو 4.97 جنيه للشراء، و4.99 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

سجل نحو 4.99 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع.

بنك مصر

سجل نحو 4.98 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع.

البنك التجاري الدولي

سجل نحو 4.98 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع.

بتك الإسكندرية

سجل نحو 4.97 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع.