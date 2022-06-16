انت الان تتابع خبر أسعار الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري اليوم.. “ارتفع بعد قرار الفيدرالي” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يحرص موقع “دوت الخليج ”، على تقديم كافة الخدمات لقرائه، حيث يستعرض بشكل يومي سعر الدرهم الإماراتي اليوم، في إطار الاستجابة لطلبات البحث من الكثيرين عن العملة الإماراتية، بسبب أهميتها الكبيرة عن شريحة كبيرة من العرب والعديد من دول العالم، خاصة وأن دولة الإمارات العربية لها شأن كبير، ويحتاج الكثيرين إلى معرفة سعر عملتها بشكل يومي، وخلال تعاملات صباح اليوم الخميس 16-6-2022 شهد الدرهم الإماراتي ارتفاع في البنوك المصرية، على خلفية رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأمريكي.

سعار الدرهم الإماراتي

يسعرض “دوت الخليج ”، سعر الدرهم الإماراتي خلال تعاملات البنوك الحكومية والخاصة العاملة بالسوق المصرية:

أسعار الدرهم الإماراتي في البنوك

البنك الأهلي المصري

سجل 5.090 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع.

بنك مصر

سجل 5.090 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدُّوَليّ cib

سجل 5.93 جنيه للشراء، 5.11 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

سجل 5.93 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع.