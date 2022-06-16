انت الان تتابع خبر أسعار العملات اليوم أمام الجنيه بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. “صعود الدولار والاسترليني” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثار قرار رفع أسعار الفائدة من البنك الفيدرالي الأمريكي، توتر كبير بين العديد من المواطنين المهتمين بأخبار الاقتصاد، وأثر أيضًا على سعر العملات، حيث سجلت أسعار العملات اليوم الخميس 16 يونيو 2022، تذبذب جديد أمام الجنيه المصري حيث زاد سعر الدولار اليوم قرش، ليواصل صعوده التدريجي، كما صعد الجنيه الاسترليني وصعد الفرانك السويسري والريال السعودي مع بداية التعاملات.

أسعار العملات اليوم

“دوت الخليج ”، يستعرض في السطور التالية، أسعار العملات اليوم الخميس 16 مايو 2022 حسب تحديثات البنك الأهلي.