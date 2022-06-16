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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مخزونات النفط الأمريكية ترتفع مليوني برميل الأسبوع الماضي من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 16 يونيو 2022 12:11 صباحاً - العربية دوت نت – قالت إدارة معلومات الطاقة، اليوم الأربعاء، إن مخزونات النفط الأمريكية ارتفعت مليوني برميل الأسبوع الماضي مقابل توقعات لانخفاض قدره 1.3 برميل برميل.
وانخفضت مخزونات البنزين الأميركية 710 آلاف برميل الأسبوع الماضي، بينما كان من المتوقع أن ترتفع 1.1 مليون برميل.
وسجل صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام انخفاضا الأسبوع الماضي بواقع 662 ألف برميل يوميا إلى 3.26 مليون برميل يوميا.
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