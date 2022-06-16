مال وأعمال

مخزونات النفط الأمريكية ترتفع مليوني برميل الأسبوع الماضي

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مخزونات النفط الأمريكية ترتفع مليوني برميل الأسبوع الماضي من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 16 يونيو 2022 12:11 صباحاً - العربية دوت نت – قالت إدارة معلومات الطاقة، اليوم الأربعاء، إن مخزونات النفط الأمريكية ارتفعت مليوني برميل الأسبوع الماضي مقابل توقعات لانخفاض قدره 1.3 برميل برميل.

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وانخفضت مخزونات البنزين الأميركية 710 آلاف برميل الأسبوع الماضي، بينما كان من المتوقع أن ترتفع 1.1 مليون برميل.

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وسجل صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام انخفاضا الأسبوع الماضي بواقع 662 ألف برميل يوميا إلى 3.26 مليون برميل يوميا.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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