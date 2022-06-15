الشمالي: تفاهمات مع الجزائر للتعاون في مجالات التجارة والصناعة والطاقة

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رياض - احمد صلاح - بحث وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، مع وزراء ومسؤولين جزائريين، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مجالات التجارة والصناعة والطاقة وغيرها وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة في كلا البلدين.

ووفقا لبيان صادر عن الوزارة، اليوم الأربعاء، عقد الشمالي لقاءات مع عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي القطاع الخاص الجزائري بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن والجزائر والعمل على وضع خارطة طريق لتنشيط التجارة البينية وتحفيز القطاع الخاص في كلا البلدين للاستفادة من الفرص المتاحة.

والتقى الوزير خلال اجتماعات منفصلة، مع وزيري الصناعة أحمد زغدار والطاقة والمناجم محمد عرقاب، ووالي ولاية بليدة ورئيس غرفتها التجارية وعدد من المسؤولين وفعاليات القطاع الخاص في الولاية.

وبحث مع وزير الصناعة الفرص المتاحة للتعاون في القطاع الصناعي والعمل على تحقيق التكامل في بعض المجالات الصناعية.

وخلال لقاء الشمالي بوزير الطاقة والمناجم، اتفق الجانبان على برنامج عمل وتكليف مختصين لدراسة إمكانيات إمداد الأردن بالنفط الخام والغاز الطبيعي المسال وغاز البترول المسال وكذلك توزيع وتخزين المنتجات البترولية في المملكة.

وقال إن الظروف مناسبة للارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية وزيادة أرقام التجارة في ضوء متانة الروابط بين البلدين الشقيقين وتوفر الإمكانيات اللازمة لدى القطاع الخاص ورجال الأعمال لترجمة الفرص إلى مشاريع تخدم مصالح الأردن والجزائر.

ودعا الشمالي القطاع الخاص في البلدين لمضاعفة الجهود وتكثيفها للفترة المقبلة للانتقال بالعلاقات الاقتصادية الأردنية الجزائرية لمراحل متقدمة والتركيز على الأولويات المتعلقة بتعزيز الأمن الغذائي وإمكانية التكامل في بعض القطاعات خاصة الصناعية منها.

ويزور الشمالي الجزائر لبحث مجالات التعاون الاقتصادي والتحضير لاجتماعات اللجنة المشتركة المقبلة والمشاركة بافتتاح معرض الجزائر الدولي الذي يشارك فيه الأردن بأحد أجنحته والذي افتتح أمس.

وتطرق الشمالي إلى أبرز الإصلاحات الاقتصادية التي يشهدها الأردن ورؤية التحديث الاقتصادي التي تم إطلاقها الأسبوع الماضي وتمثل مسارا شاملا للنهوض الاقتصادي.

وتحدث عن قطاع الصناعة الأردني الذي يعتبر من أهم الروافد للاقتصاد الأردني، ومحفزا كبيرا لبيئة الاستثمار والأعمال حيث شهدت الصناعة الأردنية تطورا حديثا ومتسارعا وجاذبا للاستثمارات وموظفا للكفاءات المؤهلة وداعما للاقتصاد الأردني.

من جهتهم، أكد وزيرا الصناعة والطاقة والمناجم والمسؤولون الجزائريون خلال تلك الاجتماعات اهتمام بلادهم بتعزيز التعاون الاقتصادي مع الأردن في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة وغيرها في ضوء الفرص والإمكانات المتاحة.

وأوضحوا أهمية تفاعل القطاع الخاص بصورة أفضل لأجل تنمية وتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات.

من جانبهم، عبر ممثلو القطاع الخاص خلال اللقاء الذي عقد في غرفة تجارة ولاية بليدة بحضور رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير وأعضاء من وفد الصناعيين ورجال الأعمال المشاركين في الزيارة، عن تطلعهم لمستقبل اقتصادي أفضل بين البلدين، وأشاروا إلى وجود تنسيق مشترك لدفع عجلة التعاون إلى الأمام.