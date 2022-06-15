انت الان تتابع خبر الاحتياطي الفدرالي سيقر أكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ 1994 والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال ناطق باسم الاحتياطي الفدرالي إن "اجتماع لجنة السياسة النقدية بدأ عند الساعة 09:00 صباح الأربعاء (13:00 ت غ) كما هو مقرر" على أن ينتهي منتصف الأربعاء.

وسيعلن قرار اللجنة عند الساعة 14:00 (18:00 ت غ) مصحوبا بنشر توقعات اقتصادية جديدة. ثم سيعقد رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول مؤتمرا صحافيا عند الساعة 14:30 (18:30 ت غ).

وقبل أيام، بدا أن رفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، أو 50 نقطة أساس، أمر مؤكد.

لكن أرقام أيار التي صدرت الجمعة، كانت بمثابة جرس انذار للعودة إلى أرض الواقع، مع معاودة الارتفاع بشكل سريع مسجلا رقما قياسيا منذ 40 عاما، مع 8.4% على اساس سنوي و1% على اساس شهري، وفقا لمؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك.

لكن فرضية زيادة أكبر، بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية، أو 75 نقطة أساس، هي التي تثير اضطراب الأسواق الآن. وستشكل هذه الزيادة سابقة منذ 1994.