انت الان تتابع خبر الأردن يشارك بالاجتماع الوزاري السابع لمنتدى غاز شرق المتوسط والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شارك الأردن في الاجتماع الوزاري السابع لمنتدى غاز شرق المتوسط، عبر الفيديو كونفرانس، والذي عقد في القاهرة اليوم الأربعاء.

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية المصري، الرئيس المناوب للمنتدي لعام 2022، المهندس طارق الملا، أهمية التحول الطاقي وتبنى المنتدى استراتيجية خفض الانبعاثات والتوسع فى مجال إنتاج الهيدروجين.

وأشار إلى أن تنويع مصادر إنتاج الطاقة وتأمين إمداداتها وتعاون الجميع فى ذلك يضمن تحقيق الاستدامة والنمو الاقتصادى ومن ثم الرفاهية للشعوب.

وناقش الاجتماع المرحلة الثانية من استراتيجية المنتدى ورؤيته لصناعة الغاز وزيادة الإنتاج وكذلك مبادرات خفض الانبعاثات ونزع الكربون فى إطار سعيه نحو تحقيق تحول طاقي ونمو مستدام.

وشهد الاجتماع حضوراً دولياً رفيع المستوي من وزراء ورؤساء وفود الدول الأعضاء الدائمين من قبرص واليونان وإسرائيل وإيطاليا وفرنسا وفلسطين والأردن، إضافة إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي كأعضاء مراقبين، ومفوضة الطاقة والمناخ بالاتحاد الأوروبي والأمين العام للمنتدى أسامة مبارز.