انت الان تتابع خبر سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء.. “خاربها في بنكي الإسكندرية و CIB” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لا شك أن سعر الدولار اليوم، أصبح السؤال الدائم على محركات البحث العالمية بشكل يومي، من قبل المواطنين، مترقبين حركة الدولار خوفا من قفزة كبيرة مفاجئة كما حدث في مارس الماضي، وفي ظل عدم استقرار الأسعار خلال الساعات الحالية، حيث زاد سعر الدولار أمام الجنيه مع بداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 15 يونيو 2022.، سعر الدولار اليوم الأربعاء 15 مايو 2022:

سعر الدولار اليوم في مصر

البنك الأهلي المصري:

سجل 18.70 جنيه للشراء، و18.76 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.

بنك مصر:

سجل 18.70 جنيه للشراء، و18.75 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي:

سجل 18.72 جنيه للشراء، و18.78 جنيه للبيع، بزيادة قرشين

بنك الإسكندرية:

سجل 18.72 جنيه للشراء، و18.78 جنيه للبيع، بزيادة قرشين