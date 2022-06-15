انت الان تتابع خبر سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر.. تراجع حاد في الشراء والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -يسعى موقع دوت الخليج لتقديم كافة الخدمات لقرائه، بشكل يومي وملحوظ، وخلال الساعات الحالية، يرصد سعر الجنيه الاسترليني اليوم في إطار ما يقدمه من سعر لصرف العملات المختلفة، التي تهم شريحة كبيرة من المواطنين، حيث واصل الجنيه الاسترليني اليوم الأربعاء 15-6-2022 تراجعه الحاد مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية في سعر الشراء.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم مقابل الجنيه المصري

البنك الأهلي

نحو 22.41 جنيه للشراء و 22.59 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدوليCIB

نحو 22.47جنيه للشراء و 22.92جنيه للبيع.

بنك مصر

نحو 23.66 جنيه للشراء و 23.89 جنيه للبيع

بنك الإسكندرية

نحو 22.40 جنيه للشراء و 22.61 جنيه للبيع.