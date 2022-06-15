انت الان تتابع خبر أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء.. “الكوسة بقت بفلوس” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تستمر أسعار الخضروات والفاكهة في التذبذب وعدم الاستقرار خلال المدة الحالية، بسبب أحوال الطقس المتغيرة، ودرجات الحرارة التي تزيد وتنقص يومًا بعد يوم، ما يجعل الأسعار متغيرة، خاصة وأنها مرتبطة بشكل كبير بها، فالتجار الذين يخزنون بضائعهم يحتاجون بشكل كبير إلى اعتدال الطقس، لذلك زاد البحث اليوم الأربعاء 15 يونيو عن أسعار الخضروات والفاكهة اليوم.

أسعار الخضروات اليوم

سجلت البامية 20 جنيها.

سجل الثوم بـ 11 جنيها.

سجلت الطماطم إلى 4 جنيهات للكيلو بانخفاض جنيهين.

سجلت الكوسة 3.5 جنيه للكيلو.

سجلت الملوخية بـ 5.5 جنيه.

سجل الخيار الصوب 3.5 جنيه.

سجل البصل إلى 2.25 جنيه،

سعر كيلو الباذنجان البلدي 3.75 جنيه.

سجل سعر ورق العنب البناتي 14 جنيها.

جل الرومي 3 جنيهات، والأبيض بـ 3.5 جنيه والفلفل الرومي البلدي 4 جنيهات.

سجل سعر الفلفل الحامي البلدي 4.5 جنيه، والألوان بـ8 جنيهات.

سجل الجزر بدون عروش 4 جنيهات للكيلو

سجلت الفاصوليا 7.5 جنيه للكيلو كأعلى سعر.

سجلت البطاطس إلى 3.5 جنيه للكيلو،

أسعار الفاكهة اليوم

كيلو الكمثرى المستوردة 25 جنيها.

الليمون البلدي 17 جنيها.

كيلو التفاح الإيطالي 29 جنيها.

سعر الخوخ البلدي العريشي 6.5 جنيه للكيلو.

سجل برقوق هوليو 18 جنيها.

سجل المشمش 9 جنيهات للكيلو.

الجوافة 12 جنيها للكيلو.

الكانتلوب يسجل 4.5 جنيه.

سجل البطيخ 4 جنيهات للكيول، و25 جنيهًا للبطيخة.

سعر البرتقال الصيفي 3.5 جنيه.

الجريب فروت 5 جنيهات.

كيلو التفاح المصري 8 جنيهات.

سعر العنب البناتي 7 جنيهات