انت الان تتابع خبر قرض بالملايين من البنك الأهلي .. شوف الشروط واحصل عليه بسهولة والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أعلن البنك الأهلي المصري، عن طرح قرض شخصي بقيمة تصل إلى 3 مليون جنيه، ويكون بضمان تحويل المرتب للموظفين العاملين، في شركات قطاع البترول والغاز والبتروكيماويات بضمان الهيئة العامة للبترول.وكشف موقع البنك الأهلي الإلكتروني الرسمي، بأن تلك القروض الشخصية، تكون متاحة لفئة الموظفين والعمال بشركات قطاع البترول والغاز وشركات البتروكيماويات، للحصول على القرض بتلك القيمة.
شروط الحصول على قرض الملايين من البنك الأهلي:
- خطاب معتمد من جهة العمل موضحا به الدخل الشهري.
- إرفاق تعهد جهة العمل بتحويل المرتب أو القسط للبنك حتى الانتهاء من سداد القرض.
- صورة من بطاقة الرقم القومي.
- ألا يقل عمر المقترض عن 21 عام ولا يزيد عن 60 عام.
- تصل مدة القرض إلى 12 عام، وتمنح العميل أو الموظف وثيقة تأمين على الحياة ضد العجز الكلي مجانيا.
- فتح حساب جاري وبدون مصاريف استعلام ائتماني.
- المصروفات الإدارية لا تزيد عن 2% من إجمالي مبلغ القرض، وتدفع مرة واحدة مقدما بحد أدنى 250 جنيه، عند سداد التمويل على 7 سنوات، أو3% بحد أدنى 250 جنيه عند سداد التمويل لفترة أكثر من 7 سنوات.