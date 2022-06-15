انت الان تتابع خبر قرض بالملايين من البنك الأهلي .. شوف الشروط واحصل عليه بسهولة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن البنك الأهلي المصري، عن طرح قرض شخصي بقيمة تصل إلى 3 مليون جنيه، ويكون بضمان تحويل المرتب للموظفين العاملين، في شركات قطاع البترول والغاز والبتروكيماويات بضمان الهيئة العامة للبترول.وكشف موقع البنك الأهلي الإلكتروني الرسمي، بأن تلك القروض الشخصية، تكون متاحة لفئة الموظفين والعمال بشركات قطاع البترول والغاز وشركات البتروكيماويات، للحصول على القرض بتلك القيمة.

شروط الحصول على قرض الملايين من البنك الأهلي: