انت الان تتابع خبر شهادة ادخار اليكس برايم من بنك الإسكندرية .. عائد متميز واستثمر براحتك والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن بنك الإسكندرية، عن سعر الفائدة على شهادة ادخار اليكس برايم، والتي تكون على مدار 3.5 سنوات بعائد يصل إلى 13.5%، تزامنا مع رفع البنك قيمة الفائدة على تلك الشهادة بحوالي 2%.

مميزات شهادة ادخار اليكس برايم من بنك الإسكندرية:

تتميز الشهادة بتغير أسعار الفائدة عليها سنويا، طبقا لتغير أسعار الكريدور التي يقررها البنك المركزي المصري، والتي تكون كل 6 أسابيع، كما تتيح الشهادة صرف العائد بشكل سنوي.

كما يصل الحد الأدنى لسعر شهادة ادخار اليكس برايم إلى 1000 جنيه ومضاعفتها، فيما يمكن شراء تلك الشهادة الادخارية عبر الإنترنت، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة تصل إلى نحو 95% من قيمة الشهادة.

فيما يمكن للعميل أن يكسر الشهادة بعد مرور 6 أشهر على تاريخ شرائها، ويمكن للحصول عليها تقديم بطاقة رقم قومي بشرط أن تكون سارية وقت شراء الشهادة، ويكون ذلك بجانب النموذج الخاص بطلب ربط الشهادة.