رئيس الوزراء يوجه بتبني كافة الإجراءات الممكنة لزيادة…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 15 يونيو 2022 07:08 مساءً - عقد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء ، اجتماعًا مع الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، لبحث جهود دفع قطاعي السياحة والطيران، ومتابعة حركة السياحة الوافدة.

وأكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة المصرية بتبني الاجراءات الممكنة كافة لزيادة السياحة الوافدة، ودفع قطاع السياحة الذي يعد رافدًا رئيسيًا للاقتصاد الوطني، لا سيما في ظل ما تتمتع به مصر من مقومات واعدة في هذا الصدد.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن وزير السياحة والآثار، عرض خلال الاجتماع جهود الوزارة للترويج للمقاصد السياحية المصرية، لجذب حركة السياحة العالمية، وتعويض تأثر أعداد السائحين من روسيا واوكرانيا نتيجة الأزمة الراهنة.

وعرض وزير الطيران المدني جهود الوزارة للارتقاء بالخدمات المقدمة في هذا المرفق والنهوض بمنشآته، بما يمثل داعمًا لقطاع السياحة بصورة مباشرة، حيث تناول استعدادات تشغيل مطار سفنكس الدولي قريبا، وجهود تطوير عدد آخر من المطارات، مثل مطارى شرم الشيخ وسانت كاترين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع استعرض الآليات المقترحة من وزيري السياحة والطيران، لتسيير رحلات الطيران منخفض التكاليف، والعديد من الحوافز الأخرى.

فيما أكد الطيار محمد منار، وزير الطيران، أنه تمت مخاطبة مسئولي شركات المتخصصة لتوفير طيران منخفض التكاليف، بعدد واف من الطائرات.