وزير التموين: إيطاليا تشارك في إنشاء 6 صوامع حقلية…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 15 يونيو 2022 06:11 مساءً - إسلام سالم _ أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن العلاقات الإيطالية المصرية تتميز ببعد استراتيجي كبير في كافة المجالات الاقتصادية، حيث تشارك الحكومة الإيطالية مع الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التموين في إنشاء 6 صوامع حقلية باستثمارات تصل الى 367 مليون جنيه، منها 4 صوامع بمحافظة الشرقية وواحدة بمحافظة المنيا، ثم واحدة بمحافظة المنوفية. سعة الصومعة الواحدة 5 آلاف طن.

كما بحث الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، مع السفير الإيطالي مشروع حوكمة تداول القمح باستثمارات قيمتها 52 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 60٪.

وقال اللواء شريف باسيلي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للصوامع، إنه تم الانتهاء من صومعتين في إطار المبادرة وهناك 4 أخرى قيد الإنشاء، موضحا أن نظام ميكنة تداول الأقماح يساهم في متابعة الأقماح في الصوامع والأرصدة الموجودة بها ومتابعة الأقماح الموردة للموانئ، وصولا الى الصوامع المنشأة.

ومن جانبه يرى السفير الإيطالي أن هذا التعاون مهم في معالجة قضية الأمن الغذائي، وهو من ناحية أخرى موضوع مركزي للمؤتمر الوزاري حول الأمن الغذائي في منطقة البحر الأبيض المتوسط الذي نظمته إيطاليا 8 يونيو الجاري.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي تبنى برنامج دعم لدول الجوار الجنوبي للاتحاد للتعامل مع آثار الحرب الروسية الأوكرانية، بمخصصات إجمالية قدرها 225 مليون يورو، يخص مصر منها 100 مليون يورو على وجه التحديد، بهدف معالجة عواقب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمواد الخام.