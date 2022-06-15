رئيس الوزراء: إرجاء زيادة أسعار الكهرباء لمدة ستة أشهر

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 15 يونيو 2022 06:11 مساءً - قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، اليوم الأربعاء، إن الحكومة سترجئ قرارا بزيادة أسعار الكهرباء لمدة ستة أشهر اعتبارا من يوليو المقبل.

وأوضح أن تسعير الكهرباء يعتمد على مدخلات الإنتاج وأهمها الغاز والوقود؛ حيث إن تسعير الوقود الذي تم اتخاذ عليه تسعير الكهرباء كان سعر الدولار القديم بواقع 15.7 جنيه والزيادة على الدولار الذي وصل إلى 18.6 جنيه يكلف الدولة 16 مليار جنيه في السنة.

وأضاف رئيس الوزراء ، في مؤتمر صحفي، أن هناك دعمًا موجودًا للشرائح الأولى الأقل استهلاكًا، كان التحريك المقرر له على مدار هذا العام قيمته 4 مليارات جنيه؛ أي أن الدولة تتحمل في العام 20 مليار جنيه، وقرار الإرجاء لمدة 6 أشهر يحمل الدولة نصف هذا الرقم بواقع 10 مليارات جنيه.