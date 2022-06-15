- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: إرجاء زيادة أسعار الكهرباء لمدة ستة أشهر من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 15 يونيو 2022 06:11 مساءً - قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، اليوم الأربعاء، إن الحكومة سترجئ قرارا بزيادة أسعار الكهرباء لمدة ستة أشهر اعتبارا من يوليو المقبل.
وأوضح أن تسعير الكهرباء يعتمد على مدخلات الإنتاج وأهمها الغاز والوقود؛ حيث إن تسعير الوقود الذي تم اتخاذ عليه تسعير الكهرباء كان سعر الدولار القديم بواقع 15.7 جنيه والزيادة على الدولار الذي وصل إلى 18.6 جنيه يكلف الدولة 16 مليار جنيه في السنة.
وأضاف رئيس الوزراء ، في مؤتمر صحفي، أن هناك دعمًا موجودًا للشرائح الأولى الأقل استهلاكًا، كان التحريك المقرر له على مدار هذا العام قيمته 4 مليارات جنيه؛ أي أن الدولة تتحمل في العام 20 مليار جنيه، وقرار الإرجاء لمدة 6 أشهر يحمل الدولة نصف هذا الرقم بواقع 10 مليارات جنيه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الوزراء: إرجاء زيادة أسعار الكهرباء لمدة ستة أشهر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.