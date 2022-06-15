نعرض لكم الان تفاصيل خبر الحكومة توافق على التعاقد مع شركة نمساوية لتشغيل ورشة السكة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 15 يونيو 2022 05:05 مساءً - وافق مجلس الوزراء خلال اجتماع اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر ، بالتعاقد مع شركة “فويست ألبين” النمساوية، للمشاركة في إنشاء شركة لإدارة وتشغيل وتطوير ورشة العباسية لإنتاج وتجميع تفريعات السكة الحديد. إقرأ أيضا.. الموافقة على اتفاقية لتشجيع ودعم صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر

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