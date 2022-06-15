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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الموافقة على اتفاقية لتشجيع ودعم صندوق الاستثمارات العامة… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 15 يونيو 2022 04:08 مساءً - وافق مجلس الوزراء خلال اجتماع اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية، فيما يتعلق باستثمار صندوق الاستثمارات العامة في مصر.
وتهدف الاتفاقية إلى تشجيع ودعم صندوق الاستثمار السعودى في مصر وحماية استثماراته، وبما يحقق المستهدفات فى جذب الاستثمارات بالعملات الاجنبية ودعم استخدام العمالة الوطنية، وتوطين التقنيات الحديثة، وذلك بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، ويحفز المستثمرين على اتخاذ المزيد من المبادرات الاستثمارية في مصر.
وتلتزم جمهورية مصر العربية وفقا للاتفاقية بتقديم المساندة الفنية للمشروعات الاستثمارية المتاحة في القطاعات التى يرغب الصندوق الاستثمار فيها.
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