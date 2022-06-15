جازبروم الروسية تخفض إمدادات الغاز إلى إيطاليا بنسبة 15%

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 15 يونيو 2022 03:11 مساءً - روسيا اليوم _ قال متحدث باسم الشركة الإيطالية “إيني” لوكالة “نوفوستي” الروسية، إن “جازبروم ” أبلغت الشركة بتخفيض إمدادات الغاز بنسبة 15% اليوم الأربعاء.

وقال المصدر إن الإمدادات تراجعت بنحو 15% بعد ظهر اليوم، وجاء في بيان “إيني” أن “جازبروم” لم تخطر الشريك الإيطالي حول السبب في خفض إمدادات الغاز. وتابع البيان أن “إيني” تراقب الوضع باستمرار.

يأتي ذلك بعد أن صرحت “جازبروم” أمس الثلاثاء، 14 يونيو، بأنها سوف تخفض التدفقات عبر خط أنابيب “السيل الشمالي”، وهو خط الأنابيب الرئيسي لصادرات الغاز الروسي إلى أوروبا، بنسبة 40%، بسبب مشكلات فنية في محطتها بالبلطيق، ما زاد من تفاقم مخاوف إمدادات الغاز في القارة الأوروبية.

وتقود “إيني” جهود حكومة رئيس الوزراء، ماريو دراجي، لتقليل اعتماد إيطاليا على الغاز الروسي، من خلال علاقاتها مع الدول الإفريقية المنتجة للغاز الطبيعي.

ووقعت مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي اتفاقية، اليوم الأربعاء، لإمداد الاتحاد بالغاز الطبيعي عبر مصر، ضمن مساعي أوروبا لإحلال وارداتها من الطاقة الروسية.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا لاين، في تغريدة عبر تويتر، إنه بموجب هذه الاتفاقية، سنعمل على التسليم المستقر للغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي من منطقة شرق المتوسط، (و) هذا سيسهم في أمن الطاقة لدينا”.

وأضافت لاين أن الاتحاد الأوروبي يؤسس بنية تحتية صالحة لمصادر الطاقة المتجددة، ووافق الاتحاد قبل أسبوعين على حظر 90% من الخام الروسي بحلول نهاية العام الجاري وكانت أوروبا تستورد 40% من احتياجاتها من الغاز من روسيا.