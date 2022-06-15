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نعرض لكم الان تفاصيل خبر ارتفاع التضخم في الإمارات إلى 3.35% خلال الربع الأول من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 15 يونيو 2022 02:13 مساءً - وكالات_ ارتفع التضخم في الإمارات ، خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 3.35% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغ مؤشر أسعار المستهلكين نهاية الربع الأول من العام العام الجاري مستوى 102.7 نقطة مقارنة مع 99.37 نقطة في الربع الأول من العام 2021.
وارتفعت 11 مجموعة إنفاق رئيسية، جاء على رأسها مجموعة النقل التي ارتفعت 22%، وتلتها في الارتفاع مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 6.87%، بحسب آخر تقرير للمركز الاتحادي للتنافسية والاحصاء.
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