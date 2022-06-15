مال وأعمال

ارتفاع التضخم في الإمارات إلى 3.35% خلال الربع الأول

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر ارتفاع التضخم في الإمارات إلى 3.35% خلال الربع الأول من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 15 يونيو 2022 02:13 مساءً - وكالات_ ارتفع التضخم في الإمارات ، خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 3.35% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

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وبلغ مؤشر أسعار المستهلكين نهاية الربع الأول من العام العام الجاري مستوى 102.7 نقطة مقارنة مع 99.37 نقطة في الربع الأول من العام 2021.

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وارتفعت 11 مجموعة إنفاق رئيسية، جاء على رأسها مجموعة النقل التي ارتفعت 22%، وتلتها في الارتفاع مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 6.87%، بحسب آخر تقرير للمركز الاتحادي للتنافسية والاحصاء.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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