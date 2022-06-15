وكالة الطاقة: المعوقات الاقتصادية ستؤثر في الطلب على النفط

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 15 يونيو 2022 02:13 مساءً - – قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الأربعاء إن نمو الطلب سيتأثر بارتفاع أسعار النفط والتوقعات الاقتصادية القاتمة، رغم أنه من المتوقع أن يعود تعطش العالم للنفط إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول عام 2023.

وأضافت الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا في تقريرها الشهري عن النفط، مقدمة أول توقعاتها للطلب للعام المقبل، “المخاوف الاقتصادية مستمرة، إذ أصدرت مؤسسات دولية مختلفة في الآونة الأخيرة توقعات متشائمة.

“وبالمثل، فإن تشديد سياسة البنوك المركزية وتأثير صعود الدولار الأمريكي ورفع أسعار الفائدة على القوة الشرائية للاقتصادات الناشئة يعني أن المخاطر على توقعاتنا تتركز بالجانب السلبي”.

وساعد ارتفاع أسعار النفط والوقود، بدعم جزئي من العقوبات المفروضة على الإمدادات الروسية في أعقاب غزوها لأوكرانيا، في دفع التضخم في بعض الاقتصادات المتقدمة إلى أعلى مستوياته في 40 عاما، مما أثار مخاوف من ركود محتمل.

وفي حين أن الاقتصادات المتقدمة التي تشكل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ستسهم بمعظم نمو الطلب هذا العام، فمن المتوقع أن تقود الصين الارتفاع في عام 2023 مع خروجها من عمليات الإغلاق التي تهدف إلى احتواء انتشار كوفيد-19.