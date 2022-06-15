توقيع اتفاقا لتعزيز صادرات الغاز لأوروبا عبر الأراضي المصرية

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 15 يونيو 2022 02:13 مساءً - العربية نت _ وقعت مصر وإسرائيل والمفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم لإمداد أوروبا بالغاز الإسرائيلي عبر محطات الإسالة المصرية في إدكو ودمياط.

وتسعى أوروبا لسد جزء من احتياجاتها من الغاز عبر إمدادات الغاز من شرق المتوسط ضمن خطة لتعويض جزء من واردات الغاز الروسي.

وشهدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا لاين، توقيع المذكرة على هامش الاجتماع الوزاري السابع لمنتدى غاز شرق المتوسط المنعقد بالقاهرة اليوم، مشيرة إلى أن الاتفاقية فرصة لتعزيز أمن الطاقة.

من جهتها، قالت زيرة الطاقة الإسرائيلية، إن اتفاقية الغاز مع أوروبا ستساعدها على تنويع مصادر الطاقة.