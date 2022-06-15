الإنتاج الصناعي في الصين يخالف التوقعات وينمو 0.7% خلال مايو

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 15 يونيو 2022 02:13 مساءً - شينخوا _ ارتفع الإنتاج الصناعي في الصين بنسبة 0.7% في مايو عن العام الماضي، مخالفاً التوقعات بانخفاضه بنسبة 0.7%، وذلك بعد أن شهد المعدل انخفاضاً بنسبة 2.9% على أساس سنوي شهر أبريل الماضي.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء في الصين ، تراجع مبيعات التجزئة بأقل من المتوقع، حيث انخفضت بـ 6.7% في مايو عن العام الماضي، بعد أن كانت قد سجلت تراجعاً بـ 11.1% في أبريل الماضي.

وارتفع الاستثمار في الأصول الثابتة في الفترة من يناير إلى مايو بنسبة 6.2%، متجاوزاً توقعات النمو بنسبة 6%.

وقال المكتب الوطني الصيني للإحصاء في بيان، إن الاقتصاد الصيني “أظهر قوة دفع جيدة للتعافي” في مايو، “مع التغلب على تبعات جائحة كورونا بشكل تدريجي، وتحسنت المؤشرات الرئيسية بشكل طفيف”.

وقال المكتب “مع ذلك ، يجب أن ندرك أن المناخ العالمي سيكون أكثر تعقيداً، وأن الاقتصاد المحلي لا يزال يواجه صعوبات وتحديات من أجل التعافي”.